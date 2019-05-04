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  • 04.05.2019 11:38
  • Son Güncelleme: 04.05.2019 11:46

'nde trafik terörü! Peş peşe makaslar attı

üzerinde bir magandanın hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atarak ilerlediği o anlar kameralara yansıdı.

'nde makas atarak ilerleyen bir trafik magandası hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Trafikte terör estiren magandanın makas atarak ilerlediği o anlar ise kameraya saniye saniye kameralara yansıdı.

YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde makas atarak ilerleyen bir trafik magandası hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Köprüde araç yoğunluğunun bulunduğu sırada araçlar arasında makas atarak ilerleyen sürücü tehlikeli hareketleriyle yürekleri ağza getirdi.

O ANLAR KAMERADA
Trafikte terör estiren magandanın makas attığı o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde aracın, hızla sağa ve sola yönelerek araçları solladığı görülüyor.

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