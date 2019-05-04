Star Wars Günü nedir? Star Wars filmi hayranları tarafından her yıl 4 Mayıs tarihinde Star Wars Günü kutlanmaktadır. İnternet üzerinde Star Wars ile karşılaşanlar Star Wars Günü ile ilgili araştırmalar yapıyor. Sinema tarihinin en ses getiren film serilerinden olan Star Wars filminin hayranları sosyal medya aracılığıyla bu güne özel paylaşımlar yapıyorlar. Peki, Dünya Star Wars Günü önemi nedir? İşte 4 Mayıs Star Wars Günü ile ilgili detaylar...

4 MAYIS STAR WARS GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

1977 yılında yayınlanan ilk filmden bu yana bir kült haline gelmiş ve milyonlarca Star Wars hayranının sayısı her yeni jenerasyonla artmaktadır. Son yıllarda bu hayranlar 4 Mayıs tarihini Star Wars Günü olarak kutlamaktadırlar.

Star Wars Günü'nün 4 Mayıs'ta kutlanmasının herhangi bir nedeni bulunmuyor. Tamamen İngilizce'deki bir kelime oyunundan kaynaklanıyor. 4 Mayıs, filmde fenomen haline gelmiş "May the force be with you. - Güç seninle olsun." repliğinin okunuşuyla ilgili yapılan kelime oyunu dolayısıyla (May the fourth be with you) Star Wars günü olarak kabul edildi. Luke Skywalker günü olarak da bilinir.

STAR WARS HAKKINDA

Yıldız Savaşları, George Lucas tarafından yapılmış, öncelikle filmleriyle tanınmış, sonraki yıllarda çizgiroman, bilgisayar ve konsol oyunları, televizyon yapımları vb. dallarda ününü geliştirmiş kurgusal evren ve markadır. Film serisinin ilki 25 Mayıs 1977'de, 20th Century Fox tarafından Star Wars (Yıldız Savaşları) ismiyle yayınlanmış ve dünya çapında bir popüler kültür fenomeni olmuştur. Üçer yıl arayla iki devam filmi yayınlanmıştır. Orijinal üçlemenin son filminin yayınlanmasının 16 yıl ardından, "öncül" üçlemenin ilk filmi yayınlanmıştır ve tekrar üçer yıl arayla, diğer iki film de yayınlanarak, tüm seri 9.filmle tamamlanış olacaktır.

2016 yılı verilerine göre Sekiz Yıldız Savaşları filminin toplam hasılatı yaklaşık olarak 7.08 milyar dolardır. Bu hasılatla Yıldız Savaşları serisi, en çok hasılat yapmış birinci film serisi olmuştur.

Yıldız Savaşları günümüze kadar kendisine ait filmlerin hasılatı, oyuncak, DVD, kitap, bilgisayar oyunu ve ticari ürün geliriyle 33 milyar dolarlık dev bir kazanç sağlamıştır.

George Lucas filmleri, kitaplar, televizyon dizileri, video oyunları ve çizgiromanlar gibi birçok farklı alanda yayınların ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Üçlemede tasvir edilen kurguya pek çok yenilik getiren bu yan ürünler, serinin takipçileri tarafından Genişletilmiş Evren adıyla bilinen kurgusal evrenin oluşmasına imkan sağlamıştır. Bu yayınlar sayesinde filmler arasındaki boşlukta, Star Wars markasının popülerliği ve değeri korunmuştur. 2003-2005 yılları arasında adı Star Wars:Klon Savaşları olan film, üçlemeler serisi haricinde yayınlanmış tek film olma özelliğiyle gösterime girmiştir. Bu film ayrıca, daha sonra aynı adla yayınlanmaya başlamış televizyon dizisine de bir başlangıç teşkil etmektedir. Ayrıca bu film, seride yayınlanmış ilk animasyon filmdir.