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  • 04.05.2019 11:35
  • Son Güncelleme: 04.05.2019 11:35

şehidinin ailesi bir ölüm haberiyle daha yıkıldı

'nün hain darbe girişiminde şehit düşen Özel Harakatçı Seyit 'ın 2,5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.

15 Temmuz şehidinin ailesini yıkan haber!

Fetullahçı Terör Örgütü () tarafından tertiplenen hain darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Dairesine düzenlenen ilk bombalı saldırıdan kurtulan ama ikinci saldırıda şehit düşen Seyit 'ın ailesi yeni bir ölüm haberiyle sarsıldı.

Özel Harekatçı Çakır'ın şehit olmasından 20 gün önce doğan kızı 2,5 yaşındaki hayatını kaybetti.

ŞEHİT BABASININ YANINA DEFNEDİLECEK
Küçük Eylül Çakır'ın uzun süredir hastanede tedavi gördüğü ve dün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hayata gözlerini yuman Eylül Çakır'ın babası Çakır'ın yanına defnedileceği belirtildi.

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