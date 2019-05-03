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  • 04.05.2019 04:13
  • Son Güncelleme: 04.05.2019 04:14

Yüzerek 'ın adasına geçmeye çalışan uyruklu düzensiz yakalandı

Muğla'nın ilçesinden yüzerek 'ın (Kos) adasına geçmeye çalışan uyruklu düzensiz , ekiplerince yakalandı.

Ege'de fıkra gibi olay!

Akyarlar açıklarında seyir halindeki "Pura Vida" isimli yelkenli teknede bulunan 7 , denizde bir kişi görüp, kaçakları taşıyan bir botun batmış olabileceğini düşünerek, yardım sinyali verdi.

Çağrı üzerine Güney Ege Grup Komutanlığında görevli 2 bot ve 1 dalış timi bölgeye sevk edildi. 'a dönmekte olan tekneye ulaşan ekipler, teknede bulunan 7 Rus in bilgisine başvurdu.

Turistler, ekiplere Bodrum'a dönerken denizde şnorkel maske ve paletle yüzen bir kişi gördüklerini, yorgun olduğunu gözlemledikleri için tekneye aldıklarını aktardı.

'daki adaya gitmek istediğini belirten kişinin, tekne kaptanının talebini reddetmesi üzerine tekrar denize atladığını anlatan turistler, bunun üzerine yardım çağrısı yaptıklarını ve denizde başka kimse görmediklerini kaydetti.

AKYARLAR AÇIKLARINDA YÜZEREK İSTANKÖY'E KAÇMAYA ÇALIŞTI
Arama faaliyetlerine devam eden sahil güvenlik ekipleri, Akyarlar açıklarında yüzerek 'e kaçmaya çalışan uyruklu 'yi yakaladı.

Düzensiz in fotoğrafının gösterildiği Rus turistler, denizde karşılaştıkları kişi olduğunu teyit etti. İfadesine başvurulan Hade ise Akyarlar sahilinden tek başına yüzerek denize açıldığını, amacının yüzerek adaya gitmek olduğunu söyledi. Bunun üzerine arama çalışmalarını sonlandıran ekipler, Faek Hade'yi işlemleri için Bodrum Limanı'na götürdü.

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