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  • Son Güncelleme: 04.05.2019 07:04

Son dakika: 'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 23 yaralı

'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Mersin'e giden M.A. yönetimindeki 63 BB 553 plakalı Astor Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Tarsus--Gaziantep Otoyolu'nun Dr. Sadık Ahmet Bulvarı çıkışında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ile Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta sıkışan yolcuları kurtardı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İşte olay yerinden kareler:





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