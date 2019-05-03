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  • 03.05.2019 22:42
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 22:42

'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

'nın ilçesinde 58 düzensiz göçmenin yakalandığı olayda, yasa dışı geçişi organize ettikleri ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yasa dışı geçişle mücadele kapsamında Çiftlik Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyonda, ormanlık alanda ve sahilde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişi organize ettikleri ileri sürülen Türk vatandaşı M.N.Y, uyruklu V.G. ve Suriyeli M.A. gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından "göçmen kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edilen 3 zanlı, tutuklandı.

Düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi.

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