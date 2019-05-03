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  • 03.05.2019 18:11
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 18:11

taştı

ve çevresinde etkili olan yağışla 'nin taşması sonucu Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde tarla, bahçe ve köy yolu su altında kaldı.

Karasu Nehri taştı
'da il genelinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Kargın beldesinde yoğun yağmur sonrası 'nin taşması sonucu bazı tarla, bahçe ve köy yolu su altında kaldı. Karların erimesi ve aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselen Karasu Nehri'nde taşkın yaşandı. Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde, Yollarüstü, Büklümdere, Yuvalı, Çayırdüzü, Kemerçam, Kösebey kışlağı köyü ile grup köy yollarının taşkınlar nedeniyle kapalı olduğu öğrenildi. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler bölgede çalışmalara başladı.

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