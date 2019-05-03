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  • 03.05.2019 18:07
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 19:16

Reşadiye'de feci kaza! Çok sayıda ambulans sevk edildi

'ın Reşadiye ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybettti, çok sayıda kişi yaralandı.

'ın Reşadiye ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs devrildi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Reşadiye ilçesine bağlı Güvendik köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan cenazeye katılmak üzere Elmacık köyüne gelen ve içerisinde çok sayıda yolcu olduğu öğrenilen İstanbul'un Küçükçekmece ilçe belediyesine ait 34 HL 3817 plakalı otobüs, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi gönderildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Devrilen otobüs ise kaza yerine gelen vinç ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaralılar Reşadiye Devlet Hastanesi götürülerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat Valisi Ozan Balcı, yaptığı açıklamada, Güvendik köyünden taziyeden dönenleri taşıyan otobüsün devrildiğini belirtti.

Balcı, "Bana gelen ilk bilgilere göre 2 ölü, 10 yaralımız var. Ekiplerimiz olay yerinde. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ben de olay yerine gidiyorum." dedi.

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