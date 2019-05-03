Londra merkezli müzayede evi Sotheby's "İslam Dünyasının Sanatları" başlıklı koleksiyonunu satışa sundu. Sotheby's, koleksiyonundaki Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin 5 milyon 323 bin 500 sterline satıldığını açıkladı. Yetkililer, "müzayede satışa sunulan 311 parça arasında İtalyan ressam Bellini'nin takipçilerinden birinin yaptığı düşünülen Kanuni Sultan Süleyman portresi 5 milyon 323 bin 500 sterlin (41 milyon 440 bin lira) karşılığında satıldı" dedi. Bu özel tabloyu alan kişinin İngiltere'de yaşayan bir türk olduğu iddia edildi. Tablonun, Padişahın tahta çıktığı 1520 yılı civarında Venedik'te, Osmanlı'yı ziyaret eden diplomatların tariflerine göre yapıldığı belirtildi.
- Yaşam
- 03.05.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.