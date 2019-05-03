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'ın portresine rekor ücret

Rekor ücret
Londra merkezli müzayede evi Sotheby's "İslam Dünyasının Sanatları" başlıklı koleksiyonunu satışa sundu. Sotheby's, koleksiyonundaki 'ın portresinin 5 milyon 323 bin 500 sterline satıldığını açıkladı. Yetkililer, "müzayede satışa sunulan 311 parça arasında İtalyan ressam Bellini'nin takipçilerinden birinin yaptığı düşünülen Kanuni Sultan Süleyman portresi 5 milyon 323 bin 500 sterlin (41 milyon 440 bin lira) karşılığında satıldı" dedi. Bu özel tabloyu alan kişinin 'de yaşayan bir türk olduğu iddia edildi. Tablonun, Padişahın tahta çıktığı 1520 yılı civarında Venedik'te, Osmanlı'yı ziyaret eden diplomatların tariflerine göre yapıldığı belirtildi.

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