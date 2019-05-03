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'de gözaltına alındı! Çifte ajan itiraf etti

Çifte ajan itiraf etti
CIA eski ajanı , ile bu ülkeye 'ye ait ulusal savunma bilgilerini aktarmak üzere anlaşma yaptığına ilişkin suçlamaları kabul etti. 'den 2007'de ayrılan ve geçen yıl ABD'de gözaltına alınan Lee, para karşılığında "gizli" kategorisindeki bilgileri Çinliler'e verdiği iddia edilmişti.

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