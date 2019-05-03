CIA eski ajanı Jerry Chun Shing Lee, Çin ile bu ülkeye ABD'ye ait ulusal savunma bilgilerini aktarmak üzere anlaşma yaptığına ilişkin suçlamaları kabul etti. CIA'den 2007'de ayrılan ve geçen yıl ABD'de gözaltına alınan Lee, para karşılığında "gizli" kategorisindeki bilgileri Çinliler'e verdiği iddia edilmişti.
- Yaşam
- 03.05.2019
- Gazete
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