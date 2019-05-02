Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 02.05.2019 23:21
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 23:34

’da akılalmaz olay! Savaş oyunu oynarken, ekranlarına mermi isabet etti

İstanbul ’da iki grup arasında silahlı çıktı. Çatışmanın olduğu sokaktaki evin odasında iki çocuk televizyonda savaş oyunu oynarken mermilerden ikisi televizyona isabet etti.

Savaş oyunu oynarken, ekranlarına mermi isabet etti

, Demirkapı Mahallesi 1682. Sokak'ta karşılaşan iki grup, bilinmeyen bir nedenle silahlı ya girdi, çatışmada bir şüpheli bacağından yaralanırken, gruptakiler olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MERMİLER TELEVİZYONA İSABET ETTİ
Bu arada, çatışmanın olduğu sokaktaki evin odasında iki çocuk televizyonda savaş oyunu oynarken mermilerden ikisi televizyona isabet etti. Kapanan televizyonda iki delik gören 10 ve 7 yaşlarındaki çocuklar, babaları Şeref Yıldız'a durumu bildirdi.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE
Odaya giren Yıldız, çocuklarının atlattığı tehlike karşısında panik yaşadı. Büyük bir şok yaşadıklarını belirten Yıldız, yaşananların bazı televizyon dizilerindeki sahnelerden kaynaklandığını öne sürdü. Yıldız, çocuklarının ve kendilerinin travma yaşadığını söyledi.

Öte yandan olay yerinde incelemelerde bulunan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBağcılar’da akılalmaz olay! Savaş oyunu oynarken, ekranlarına mermi isabet etti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri