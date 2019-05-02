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  • 02.05.2019 21:32
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 21:32

Üçüncü kattan düşen Muhammed Emir hayatını kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde dün akşam üçüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Muhammed Emir Alparslan (7), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Olay, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Mahallesi Şahin Sokak'ta meydana geldi. Erdem ve Elif Alparslan çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Muhammed Emir Alparslan, oturdukları apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin açık olan penceresine çıkıp, sinekliğe yaslandı. Bu sırada sineklik açıldı, Muhammed Emir, beton zemine düştü. Erdem Alparslan, oğlunu otomobille Erbaa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Muhammed Emir Alparslan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı

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