Süper Loto'da bu haftanın kazanan numaraları merakla bekleniyordu. Geçen hafta yapılan 601. hafta çekilişinde 1, 32, 42, 43, 44 ve 51 kazanan numaralar olarak açıklanmıştı. Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 31 bin 870 lira bu haftaya devredilmişti. 2 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte o bu haftanın kazanan numaraları...

2 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 2 - 13 - 36 - 38 - 45 - 46

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.