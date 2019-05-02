



Bir ihbarı değerlendiren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Hacılar ilçesi Açelya Caddesi'nde İsmail O'ya ait olduğu belirlenen depoya baskın yaptı.

Polis ekiplerinin de eşlik ettiği baskında uygusuz şekilde nakliyesi yapılan ve depolanan 15 ton sazan ve bazı avlanması yasak olan balık türleri ele geçirildi.



