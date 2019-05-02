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  • 02.05.2019 22:52
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 22:52

'de 15 ton kaçak balık ele geçirildi

'de uygunsuz şekilde nakliyesi yapılan ve depolanan 15 ton balık ele geçirildi. Ele geçirilen 15 ton balık, veteriner hekimlerinin kontrollerinden sonra imha edilmek üzere depodan alındı.



Bir ihbarı değerlendiren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Hacılar ilçesi Açelya Caddesi'nde İsmail O'ya ait olduğu belirlenen depoya baskın yaptı.

Polis ekiplerinin de eşlik ettiği baskında uygusuz şekilde nakliyesi yapılan ve depolanan 15 ton sazan ve bazı avlanması yasak olan balık türleri ele geçirildi.

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