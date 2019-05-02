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  • 02.05.2019 19:34
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 19:39

'da kadın cinayeti

'da Naciye Saygın'ı (72), 25 yerinden bıçaklayarak öldüren F.K (44), tutuklandı. Zanlı ifadesinde, Saygın'ın daha önce kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, "Onunla konuşmak istedim. O anda kendimi kaybetmişim" dedi.

Tekirdağ'da cinayet şüphelisi tutuklandı
'da, salı akşamı Naciye Saygın, merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Kuzey Ege Sokak üzerinde bulunan Umut Apartmanı'ndaki dairesine girerken, apartman girişinde 25 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde delil toplayan polis, bölgedeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. Polis, yaptığı çalışmada şüphelinin F.K olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

F.K, emniyette verdiği ifadesinde, öldürdüğü Saygın'ı olay günü çay bahçesinde arkadaşlarıyla otururken gördüğünü belirterek, "Bana daha önce arkadaşlarımın yanında hakaret etmişti. Bu konuyu konuşmak için evine gidip konuşmak istedim. Naciye Saygın apartmana giriş yaptığı sırada arkasından bende içeri girdim. Ancak o anda kendimi kaybetmişim. Ne yaptığımı olay yerinden ayrıldıktan sonra anladım" dediği öğrenildi.

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