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  • 02.05.2019 19:08
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 19:08

Araç hurdaya döndü! Sürücü sağ çıktı

'ta bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza geçirdi. Sürücü kaza sonucu hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla çıktı.

Araç hurdaya döndü! Sürücü sağ çıktı

'ta bir sürücü, geçirdiği kaza sonucu hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı.

C.Ş (69) idaresindeki 46 NF 687 plakalı kamyonet, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Dönge Mahallesi girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonetin bazı parçaları kara yoluna dağıldı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kaldırıldı.

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