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  • 02.05.2019 15:20
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 15:20

'de özel halk otobüsü alt geçitte yaptı: 8 yaralı

'de yağan yağmur sonrasında alt geçitte kontrolünü kaybeden özel halk otobüsü duvara çarptı. da yaralanan 8 kişi hastanelere kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi karşısında bulunan alt geçitte, yağan yağmur sonrasında kayganlaşan yolda içinde yolcu bulunan 38 AB 156 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda duvara çarparak durabildi.

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