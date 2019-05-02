Edinilen bilgiye göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi karşısında bulunan alt geçitte, yağan yağmur sonrasında kayganlaşan yolda içinde yolcu bulunan 38 AB 156 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda duvara çarparak durabildi.
Kayseri'de özel halk otobüsü alt geçitte kaza yaptı: 8 yaralı
Kayseri'de yağan yağmur sonrasında alt geçitte kontrolünü kaybeden özel halk otobüsü duvara çarptı. Kazada yaralanan 8 kişi hastanelere kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi karşısında bulunan alt geçitte, yağan yağmur sonrasında kayganlaşan yolda içinde yolcu bulunan 38 AB 156 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda duvara çarparak durabildi.
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