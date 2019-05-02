Aksaray'da inanılmaz olay! Çoban uçağı vurdu

Aksaray'a bağlı Osmanlı köyünde çobanlık yapan M.İ ve S.Ş, alçak uçuş yaparak koyunları ürküten maden keşif uçağına ateş etti. İki mermi, uçağın gövdesinde delik açarken şans eseri pilotlar kurşunların hedefi olmadı.

Emi Grup'a ait Cessna Caravan tipi maden keşif uçağına Aksaray'da çobanlar tarafından ateş açıldı. Olay geçtiğimiz günlerde Aksaray'a bağlı Osmanlı köyü yakınlarında meydana geldi.



Türkiye'nin maden haritasını çıkarmak için zaman zaman farklı bölgelerde uçuşlar yapan maden keşif uçağı Osmanlı köyü yakınlarında alçaktan uçuş yaptığı sırada kurşunların hedefi oldu.



İddiaya göre, uçağın alçak uçuş yaptığı noktada koyun otlatan çobanlar M.İ ve S.Ş. koyunlarını ürküten uçaktan rahatsız oldu.



Birkaç defa alçak uçuş yapan uçağın sesinden dolayı koyunların sağa sola koşuşturduğunu gören M.İ ve S.Ş. yanlarında bulunan silahla uçağa ateş açtı.

Mermilerden ikisi uçağın gövdesine isabet ederek delik açtı. Beklemedikleri bir anda kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtulan pilot ve beraberindeki ekip hızla bölgeden uzaklaştı.



Olayla ilgili jandarma ekiplerine bilgi verilmesi üzerine Osmanlı köyünde kişilerin evine baskın yapılarak tüfek ve silahlara el konuldu



Gözaltına alınan iki çoban ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.