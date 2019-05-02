Havalimanı yolunda hayrete düşüren görüntü Havalimanı yolunda kaputu açık halde seyreden taksi hayrete düşürdü. Trafikte seyretmekte olan taksinin önüne geçen sürücü, aracın kaputunun açıldığını ve bu şekilde seyrettiğini gördü.





Yeşilköy









GÖRENLER ŞAŞIRDI

Taksinin önüne geçen sürücü, aracın kaputunun açıldığını ve bu şekilde seyrettiğini gördü. Manzara karşısında şaşkınlık yaşayan sürücüler o anları cep telefonu ile kaydetti. Yeşilköy Atatürk Havalimanı yolunda kaputu açık halde seyreden taksi sürücüsü, hayrete düşürdü. O anlar ise kameralara yansıdı. TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde trafikte seyir halinde olan sürücüler, bir taksinin en sağ şeritten tuhaf bir şekilde gittiğini fark etti.Taksinin önüne geçen sürücü, aracın kaputunun açıldığını ve bu şekilde seyrettiğini gördü. Manzara karşısında şaşkınlık yaşayan sürücüler o anları cep telefonu ile kaydetti. TÜM MANŞETLER