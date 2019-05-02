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  • 02.05.2019 16:21
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 16:21

Havalimanı yolunda hayrete düşüren görüntü

Havalimanı yolunda kaputu açık halde seyreden taksi hayrete düşürdü. Trafikte seyretmekte olan taksinin önüne geçen sürücü, aracın kaputunun açıldığını ve bu şekilde seyrettiğini gördü.



Yeşilköy yolunda kaputu açık halde seyreden taksi sürücüsü, hayrete düşürdü. O anlar ise kameralara yansıdı. Otoyolu Seyrantepe mevkisinde trafikte seyir halinde olan sürücüler, bir taksinin en sağ şeritten tuhaf bir şekilde gittiğini fark etti.




GÖRENLER ŞAŞIRDI
Taksinin önüne geçen sürücü, aracın kaputunun açıldığını ve bu şekilde seyrettiğini gördü. Manzara karşısında şaşkınlık yaşayan sürücüler o anları cep telefonu ile kaydetti.

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