Hadi bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Yarışmanın ipucu sorusu birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu. Hadi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamanın ardından ipucu sorusu belli oldu. İşte 2 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

2 MAYIS HADİ İPUCU SORUSU

Soru: Bugünkü ipucumuz Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan, karla kaplı dağlarıyla kış turizm merkezi olarak bilinen bir ilimiz ile ilgili sevgili hadiciler. Dünya üzerindeki en eski kültürlerin izlerini görmenin mümkün olduğu şehirde, yüzyıllar boyunca birçok uygarlığın yaşam alanı olmuş Ani Harabelerini görmekle kalmayıp, sarıçam ağaçlarıyla çevrelenmiş Sarıkamış'ta kayak yapabilirsiniz. Sizce hangi ilimizden bahsediyoruz?

Cevap: KARS

KARS HAKKINDA

Kars, Türkiye'nin kuzey doğusunda 2.347 kilometrelik yüzölçümüne sahip bir ildir. Ermenistan sınırında bulunan Kars, Ardahan, Erzurum ve Ağrı illerine komşudur. Kentin toplam nüfusu 118 bindir.

Kars, Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alan, özellikle kış mevsimindeki soğuk havasıyla bilinen bir kenttir. Son dönemde Türkiye'nin en revaçta tatil rotalarından biri olan Kars, çok sayıda yerli turisti de ağırlıyor. Zengin bir tarihi birikime sahip olan Kars, doğasıyla da ziyaretçilerini etkilemeyi başarıyor.