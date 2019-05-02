Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 02.05.2019 18:13
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 18:14

2 Mayıs sorusu: ve hangi ildedir?

Canlı bilgi yarışması Hadi'de heyecanlı bekleyiş son buldu. sorusu özetle, " ve hangi ildedir?" şeklinde paylaşıldı. İşte 2 Mayıs nun yanıtı...

Ani Harabeleri ve Sarıkamış hangi ildedir?

Hadi bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Yarışmanın ipucu sorusu birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu. Hadi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamanın ardından ipucu sorusu belli oldu. İşte 2 Mayıs sorusu ve yanıtı...

2 MAYIS HADİ İPUCU SORUSU

Soru: Bugünkü ipucumuz Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan, karla kaplı dağlarıyla kış turizm merkezi olarak bilinen bir ilimiz ile ilgili sevgili hadiciler. Dünya üzerindeki en eski kültürlerin izlerini görmenin mümkün olduğu şehirde, yüzyıllar boyunca birçok uygarlığın yaşam alanı olmuş ni görmekle kalmayıp, sarıçam ağaçlarıyla çevrelenmiş 'ta kayak yapabilirsiniz. Sizce hangi ilimizden bahsediyoruz?

Cevap: KARS

KARS HAKKINDA

Kars, Türkiye'nin kuzey doğusunda 2.347 kilometrelik yüzölçümüne sahip bir ildir. Ermenistan sınırında bulunan Kars, Ardahan, Erzurum ve Ağrı illerine komşudur. Kentin toplam nüfusu 118 bindir.

Kars, Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alan, özellikle kış mevsimindeki soğuk havasıyla bilinen bir kenttir. Son dönemde Türkiye'nin en revaçta tatil rotalarından biri olan Kars, çok sayıda yerli turisti de ağırlıyor. Zengin bir tarihi birikime sahip olan Kars, doğasıyla da ziyaretçilerini etkilemeyi başarıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri2 Mayıs Hadi ipucu sorusu: Ani Harabeleri ve Sarıkamış hangi ildedir?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri