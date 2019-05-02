Karabük'te akülü tekerlekli sandalyeyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Caddesi'nde akülü tekerlekli sandalyeyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Mustafa Toraman'a (44), Murat G'nin kullandığı 34 HG 6647 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Toraman, yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Toraman'ı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Toraman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, akülü tekerlekli sandalye hasar gördü.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kayıtlarda, Mustafa Toraman'ın akülü tekerlekli sandalyeyle karşıya geçmeye çalıştığı, hızla gelen otomobilin engelli adama çarptığı, daha sonra vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor. Görüntülerde, ayrıca Toraman'ın karşıya geçmesi için trafik akışını durdurmaya çalışan bir kişinin de kazadan son anda kurtulması yer alıyor.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği caddedeki yaya geçidi üzerinde İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi kapsamında "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya dolayısıyla etkinlik düzenlenmişti.