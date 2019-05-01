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  • 01.05.2019 10:28
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 10:51

Son dakika! 1 Mayıs kutlamasına giden otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! 'tan 'ya 1 Mayıs İşçi Bayramı'na katılmak için gelen işçilerin bulunduğu otobüs devrildi. Ölü ve çok sayıda yaralı var.

'da düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere 'tan yola çıkan işçileri taşıyan otobüs devrildi. Devrilen otobüse arkadan gelen başka bir aracın da çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'daki 1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan 46 VK 309 plakalı otobüs, Şanlıurfa Birecik karayolunun 60. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen otobüse arkadan gelen 45 HS 02 plakalı araç da çarptı.

Feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Araçlarda yaralanan 14 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İşte olay yerinden ilk kareler:









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