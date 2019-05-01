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  • 01.05.2019 15:03
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 15:14

Hazro'da araç parkı kavgası: 3 ölü, 1 yaralı

'ın Hazro ilçesinde 2 grup arasında araç park etme yeri nedeniyle çıkan da, 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kavga, öğle saatlerinde Hazro ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre 2 grup arasında araç park yeri nedeniyle sözlü tartışma yaşandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine gruplar arasında çıktı. Çıkan kavgada ilk belirlemelere göre aynı grupta olan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. İhbarla sevk edilen güvenlik güçleri güvenlik önlemi alırken, yaşamını yitirenlerin cesetleri otopsi için morga kaldırıldı. Yaralanan 1 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

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