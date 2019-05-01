Kavga, öğle saatlerinde Hazro ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre 2 grup arasında araç park yeri nedeniyle sözlü tartışma yaşandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine gruplar arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada ilk belirlemelere göre aynı grupta olan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. İhbarla sevk edilen güvenlik güçleri güvenlik önlemi alırken, yaşamını yitirenlerin cesetleri otopsi için morga kaldırıldı. Yaralanan 1 kişi ise hastanede tedaviye alındı.