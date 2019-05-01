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  • 01.05.2019 10:17
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 10:17

Günlük burç yorumları – 1 Mayıs 2019 Çarşamba

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 1 Mayıs Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ

İş konusunda tam olarak istediğiniz konumda değilsiniz. Kariyer sürecine tezat olarak maddi konularda yeni çıkış yolları bulabilirsiniz. Kişisel çekiciliğinizi karşı cins üzerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu günde, iş birliğine çok önem vereceksiniz. Maddi konularda inatla şansınızı deneyeceksiniz. Yaşam enerjiniz güçlenirken, önünüzdeki engeller, sizin için destekleyici bir denge oluşturuyor. Kariyerinde ya da mesleğinde abartılı kıskançlıklara girebilirsin. Sabrının son noktalarında olduğunu hissedeceksin.

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