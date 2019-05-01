Günlük burç yorumları – 1 Mayıs 2019 Çarşamba

KOÇ

İş konusunda tam olarak istediğiniz konumda değilsiniz. Kariyer sürecine tezat olarak maddi konularda yeni çıkış yolları bulabilirsiniz. Kişisel çekiciliğinizi karşı cins üzerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu günde, iş birliğine çok önem vereceksiniz. Maddi konularda inatla şansınızı deneyeceksiniz. Yaşam enerjiniz güçlenirken, önünüzdeki engeller, sizin için destekleyici bir denge oluşturuyor. Kariyerinde ya da mesleğinde abartılı kıskançlıklara girebilirsin. Sabrının son noktalarında olduğunu hissedeceksin.