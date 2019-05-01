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  • 01.05.2019 19:02
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 19:03

Organları 7 kişiye umut oldu

'ta, beyin kanaması geçiren ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları ailesi tarafından bağışlandı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ ve Doku Koordinatörü Rüveyda Reyhan, "Böylesine onurlu bir davranış sergileyen aileye teşekkür ediyorum. Onun sayesinde 7 hasta hayata döndü." ifadelerini kullandı.

Organları 7 kişiye umut oldu

Edinilen bilgiye göre, 'ta 31 yaşındaki Yusuf Işık, 4 gün önce beyin kanaması geçirdi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nde yoğun bakıma alınan Işık'ın dün sabaha karşı beyin ölümü gerçekleşti.

AİLESİ ORGANLARI BAĞIŞLAMA KARARI ALDI
Ailesi Işık'ın organlarını bağışlama kararı verdi. Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'nin koordinasyonunda, Samsun'dan gelen ekip tarafından yaklaşık 5 saat süren operasyonun ardından Yusuf Işık'ın kalp, karaciğer, dalak, böbrekleri ve korneaları alındı. Organlar, nakil bekleyen hastalar için İstanbul, Ankara, Samsun ve Erzurum'a gönderildi.

7 HASTA HAYATA DÖNDÜ
Konuya ilişkin bilgi veren hastanenin Organ ve Doku Koordinatörü Rüveyda Reyhan, "Böylesine onurlu bir davranış sergileyen aileye teşekkür ediyorum. Onun sayesinde 7 hasta hayata döndü." dedi.

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