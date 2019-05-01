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  • 01.05.2019 19:06
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 19:06

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir erkek cesedi bulundu

Konya'nın Seydişehir ilçesi mevkiinde bir erkek cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Küpe Dağı'nda ceset bulundu

Alınan bilgiye göre, mantar toplamak için 'nın Kalafat mevkisine giden kişi, kayalıkların üzerinde hareketsiz yatan birinin olduğunu gördü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, kayalıkların üzerinde çürümeye başlayan bir erkek cesedi olduğunu tespit etti.

Üzerinde, çorap ve beline sarılı kuşağa benzer bez parçasından başka bir şey bulunmayan cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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