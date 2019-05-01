Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 01.05.2019 18:48
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 18:48

'da otomobil yayaların arasına daldı! Yaralılar var

'ın ilçesinde meydana gelen kazada, minibüs ile çarpışan bir otomobil yayaların arasına daldı. Yaşanan kaza sonrası 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Otomobil yayaların arasına daldı

'ın ilçesinde kavşakta minibüsle çarpışan otomobil savrularak yol kenarındaki yayaların arasına daldı. Kazada, otomobilin çarptığı aynı aileden 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Mastaura Kavşağı'nda meydana geldi. Atatürk Bulvarı'ndan Arslanlı Mahallesi yönüne giden Emre Cintosun yönetimindeki 09 ACD 268 plakalı otomobil, kavşakta, Ersin Özen yönetimindeki 09 LJ 932 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarındaki yayaların arasına daldı. Otomobil yol kenarında park halindeki 09 NE 473 plakalı otomobile sürterek durabildi. Kazada, yayalardan Cemal Bahar (29), eşi Hediye Bahar (28) ve bebek arabasındaki 1 yaşındaki çocukları Barış Bahar yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Hasar gören otomobil ve minibüsün sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAydın'da otomobil yayaların arasına daldı! Yaralılar var
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri