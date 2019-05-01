Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde fotoğraf çekmek için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Şahinler Mahallesi Soğukoluk mevkisine ailesiyle pikniğe giden 59 yaşındaki Kerim Daş, piknik dönüşü manzara fotoğrafı çekmek için bir ağaca çıktı.
Dengesini kaybederek kayalıklara düşen Daş yaşamını yitirdi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Daş'ın cesedi, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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