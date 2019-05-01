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  • 01.05.2019 21:47
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 21:47

Manzara ı çekmek için çıktığı ağaçtan düşüp öldü

'da çekmek için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek kayalıklara düşen yaşamını yitirdi.

Fotoğraf çekmek için çıktığı ağaçtan düşüp öldü

'nın Gazipaşa ilçesinde çekmek için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Şahinler Mahallesi Soğukoluk mevkisine ailesiyle pikniğe giden 59 yaşındaki , piknik dönüşü manzara fotoğrafı çekmek için bir ağaca çıktı.

Dengesini kaybederek kayalıklara düşen Daş yaşamını yitirdi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Daş'ın cesedi, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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