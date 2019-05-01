Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri çekilen Sayısal Loto'nun 1 Mayıs tarihli çekilişinde şanslı numaralar belli oldu. Şimdi birçok kişi sonuçları bekliyor. Peki, Sayısal Loto'da çıkan şanslı numaralar neler? İşte 1 Mayıs Sayısal Loto sonuçları...

1 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar Sayısal Loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



Sayısal Loto'da toplam 8 tane kolon bulunuyor. Kolonların içerisinde 1'den, 49'a kadar sayılar bulunmaktadır. Her kolonda 6 adet sayı seçmeniz ve kalem ile işaretlemeniz gerekmektedir.