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  • 01.05.2019 22:47
  • Son Güncelleme: 01.05.2019 23:00

... 'da zincirleme ! Çok sayıda yaralı var

-Karacabey yolunda meydana gelen zincirleme trafik sında 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Kaza, Bursa-Karacabey yolu, Bursa istikameti üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde duraklayan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile, arkadan gelen araç çarptı. Kazaya İbrahim D. yönetimindeki 16 BRA 04 plakalı otomobil de karşınca adeta can pazarı yaşandı.

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