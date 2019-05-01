Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde duraklayan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile, arkadan gelen araç çarptı. Kazaya İbrahim D. yönetimindeki 16 BRA 04 plakalı otomobil de karşınca adeta can pazarı yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde duraklayan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile, arkadan gelen araç çarptı. Kazaya İbrahim D. yönetimindeki 16 BRA 04 plakalı otomobil de karşınca adeta can pazarı yaşandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.