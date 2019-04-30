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  • 30.04.2019 13:31
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 13:38

'da vahşi cinayet! İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını katletti

’nin ilçesinde, Birkan Ö. (20) iddiaya göre kendisinde yaşça büyük bir kadınla birlikte olmasına karşı çıkan babası Fethi (49) ve annesi Dilek Ö.'yü (41) tüfekle ateş ederek öldürdü.



Olay, saat 02.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Birkan Ö. kendisinden yaşça büyük bir kadınla ilişkisi olması nedeniyle ailesi ile sık sık tartışma yaşarken, gece yeniden aynı konuda tartışma çıktı.

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