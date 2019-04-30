Olay, saat 02.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Birkan Ö. kendisinden yaşça büyük bir kadınla ilişkisi olması nedeniyle ailesi ile sık sık tartışma yaşarken, gece yeniden aynı konuda tartışma çıktı.
Darıca'da vahşi cinayet! İlişkisine karşı çıkan anne ve babasını katletti
KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, Birkan Ö. (20) iddiaya göre kendisinde yaşça büyük bir kadınla birlikte olmasına karşı çıkan babası Fethi (49) ve annesi Dilek Ö.'yü (41) tüfekle ateş ederek öldürdü.
Olay, saat 02.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Birkan Ö. kendisinden yaşça büyük bir kadınla ilişkisi olması nedeniyle ailesi ile sık sık tartışma yaşarken, gece yeniden aynı konuda tartışma çıktı.
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