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  • 30.04.2019 16:20
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 16:21

'da 16 saatlik ! Eyüp, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Bayrampaşa'da sular ne zaman gelecek?

Su ve Kanalizasyon İdaresi (), İstanbul'da 4 ilçeye 16 saat boyunca su verilemeyeceğini duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamada, Kağıthane Arıtma Tesisi ile İstanbul Havalimanı arasında imalatı tamamlanan içme suyu isale hattının bağlantı çalışmaları nedeniyle 1 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00 ile 2 Mayıs Perşembe günü 14.00 saatleri arasında Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Bayrampaşa ilçelerinde yer alan bazı mahallelere 16 saat süreyle su verilemeyeceği bildirildi.

İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi

Su ve Kanalizasyon İdaresi () yaptığı yazılı açıklamayla Kağıthane Arıtma Tesisi ile İstanbul Havalimanı arasında imalatı tamamlanan içme suyu isale hattının bağlantı çalışmaları nedeniyle 1 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00 ile 2 Mayıs Perşembe günü 14.00 saatleri arasında Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Bayrampaşa ilçelerinde yer alan bazı mahallelere 16 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklama şöyle;
''Kağıthane Arıtma Tesisi ile İstanbul Havalimanı arasında imalatı tamamlanan içme suyu isale hattının bağlantı çalışmaları nedeniyle; 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü 22.00 ile 2 Mayıs 2019 Perşembe günü 14.00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

SU ALAMAYACAK BÖLGELER
Eyüpsultan İlçesi: Alibeyköy, Karadolap, Çırçır, Akşemsettin, Güzeltepe, Emniyettepe, Mithatpaşa ve Göktürk Mahalleleri.​
Gaziosmanpaşa İlçesi: Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana ve Kazım Karabekir Mahalleleri.​
Sultangazi İlçesi: Cumhuriyet, 50. Yıl, Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Esentepe, Yunus Emre, Gazi, 75. Yıl ve Zübeyde Hanım Mahalleleri.
Bayrampaşa İlçesi: Cevatpaşa ve Yıldırım Mahalleleri.''

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