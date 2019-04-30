Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 30.04.2019 12:49
  • Son Güncelleme: 30.04.2019 12:49

ler ölüme terk edilmiş halde bulundu

'ın Çaycuma ilçesinde yeni doğmuş leri, poşete koyup ağzı bağlı bir şekilde boş bir alana bırakıp ölüme terk edilmiş olarak bulundu.

Böyle vicdansızlık görülmedi!

Çaycuma ilçesinin Mustafa Zeren Caddesi'nde boş bir arsaya ağzı bağlı çöp poşeti bırakıldı. Seslerin geldiğini duyan vatandaşlar 153 Beyaz Masa'yı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta, poşeti açarak 5 tane yeni doğmuş leri ölüme terk edilmiş halde buldu.

Olayı hemen belediye veteriner hekimi Doğuş Özdil' i arayarak bilgi verildi. Veteriner hekim Özdil'in müdahalesiyle vücut ısıları düşen yavru köpekler yoğun bakıma alındı. Anneleri ortada olmayan yavruların yaşam savaşı sürüyor.

Yavru köpeklerin durumlarının şimdilik ciddiyetini koruduğunu belirten Özdil, bunu yapanların, gören ya da bilenlerin gerekli şikayetleri bildirmeleri rica etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriYavru köpekler ölüme terk edilmiş halde bulundu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri