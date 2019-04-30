Çaycuma ilçesinin Mustafa Zeren Caddesi'nde boş bir arsaya ağzı bağlı çöp poşeti bırakıldı. Seslerin geldiğini duyan vatandaşlar 153 Beyaz Masa'yı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta, poşeti açarak 5 tane yeni doğmuş yavru köpekleri ölüme terk edilmiş halde buldu.

Olayı hemen belediye veteriner hekimi Doğuş Özdil' i arayarak bilgi verildi. Veteriner hekim Özdil'in müdahalesiyle vücut ısıları düşen yavru köpekler yoğun bakıma alındı. Anneleri ortada olmayan yavruların yaşam savaşı sürüyor.

Yavru köpeklerin durumlarının şimdilik ciddiyetini koruduğunu belirten Özdil, bunu yapanların, gören ya da bilenlerin gerekli şikayetleri bildirmeleri rica etti.