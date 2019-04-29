Yeniden evlenmek için rapor alınır

İlk evliliğimde mutluluğu yakalayamadım. Şimdi ikinci kez evlenmek üzereyim, fakat ilk boşanma davamda verilen karar tebliğ edilmediğinden kesinleşmemiş ve bu durumu öğrenir öğrenmez tebliğe çıkartarak geçtiğimiz hafta kesinleştirdik. Bu defa da 300 gün beklemem gerektiği söyleniyor. Bunun için ne yapabilirim?

Türk Medeni Kanunu Madde 132'de iddet müddeti başlığı altında bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre; "Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez." Bu maddenin koyulma amacı hamile olmanız halinde çocuğun iki evlilik arasında nesebinin yani soybağının karışmasını önlemektir. Bu süreyi beklemeden evlenmek istiyorsanız, hamile olmadığınızı doktor raporuyla ispatlayarak iddet müddetinin kaldırılmasını mahkemeden talep edebilirsiniz.



ZİNA GEREKÇESİNDE ZAMANAŞIMI VAR



Kocamın işyerinden bir kadınla beni aldattığını öğrendim. Boşanma davası açacaktım ki araya aile büyükleri girdi, eşim bir daha yapmayacağını söyledi ve çocuklarımızı da düşünerek dava açmadım. Fakat bu hadiseyi bir türlü unutamıyorum ve sürekli bu nedenle kavga ediyoruz. Eşime zina nedeniyle boşanma davası açabilir miyim? Yoksa zamanı geçti mi?

Zina, Türk Medeni Kanunu Madde 161'de düzenlenen 'özel' boşanma sebeplerindendir. Buna göre; "Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir", fakat bu sebebe dayanarak dava açmanın bir süresi vardır bu süre de ilgili maddenin 2. fıkrasında "Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak 6 ay ve her halde zina eyleminin üzerinden 5 yıl geçmekle dava hakkı düşer" şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca 3. fıkrada "Affeden tarafın dava hakkı olmadığı" hususu düzenlenmiştir. Sizin olayınızda da devam eden bir zina eylemi yoksa, zina eylemini öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 ay içinde bu sebebe dayalı davanızı açmalıydınız. Ayrıca, evlilik birliğini devam ettirerek eşinizi affetmiş sayılırsınız. Bu halde de bu sebebe dayanmanız mümkün olmayacaktır. Fakat TMK'nın 166. Maddesi'nde düzenlenen ve genel boşanma nedeni olan 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle boşanma davasını her zaman açabilirsiniz.



SİZ SORUN HUKUKÇUNUZ CEVAPLASIN - HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL



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