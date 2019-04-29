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’da bir müteahhit, yüzünden ortağını katletti! Bir aile yok oldu

’da bir müteahhit, yüzünden ortağını katletti. Eşi ve kızını kurşunlayıp etti. Bıraktığı mektupta, ailesini perişan olmamaları için öldürdüğünü yazdığı belirtildi.

Perican!

Alacak-verecek meselesi 4 ölümle bitti. Olay dün 'da meydana geldi. İsmail Bozbay (42), beraber iş yaptığı arkadaşı inşaat firması sahibi Ahmet Kuzgun'un (39) ofisine gitti. Alacağı olan parayı istedi ancak olumsuz yanıt aldı. İkili arasında tartışma çıktı. Bozbay, Kuzgun'u tabancayla öldürdü. ardından evine gitti.

Minik kızı Serra (4) ile eşi Aycan'ı (36) katledip silahı şakağına dayayıp tetiği çekerek, yaşamına son verdi. İnşaat firmasına giden çalışanlar, Kuzgun'un kanlar içindeki cesediyle karşılaşınca, polise haber verdi. Bozbay'ın evine giden ekipler, içeri girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Cesetler otopsi için Kurumu'na gönderildi. 'ın etmeden önce bıraktığı mektup bulundu. Bozbay'ın mektupta, Ahmet Kuzgun'dan alacağı olduğunu, ancak Kuzgun'un parayı veremeyeceğini söylediğini, korkutmak isterken Kuzgun'u kazara vurduğunu, ailesinin de kendisinden sonra perişan olmaması için öldürdüğünü yazdığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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