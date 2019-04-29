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  • 29.04.2019 19:17
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 19:18

'de çalışmalar sırasında tünel bulundu

'nin Tomarza ilçesinde, belediyenin kanalizasyon çalışması sırasında, yaklaşık 20 metre derinlikte tünel ortaya çıktı. Çalışma durdurulurken, tünelin etrafına güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

Bölgeye ekipler sevk edildi! Tam 20 metre derinlikte...

Tomarza Belediyesi ekipleri, Yeni Mahalle'de kanalizasyon çalışması başlattı. Kazı sırasında derin bir tünele rastlandı. Çalışma durdurulurken, polise haber verildi.

Polisin yaptığı ilk incelemede tünelin yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde olduğu belirlendi. Kenarlarında merdiven şeklinde oyuklar belirlenen tünelin etrafına güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

İnceleme yapılması için, İl Kültür ve Müdürlüğü'ne haber verildi.

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