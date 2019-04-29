Tomarza Belediyesi ekipleri, Yeni Mahalle'de kanalizasyon çalışması başlattı. Kazı sırasında derin bir tünele rastlandı. Çalışma durdurulurken, polise haber verildi.
Polisin yaptığı ilk incelemede tünelin yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde olduğu belirlendi. Kenarlarında merdiven şeklinde oyuklar belirlenen tünelin etrafına güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.
İnceleme yapılması için, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne haber verildi.
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