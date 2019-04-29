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  • 29.04.2019 18:36
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 18:36

Genç hemşire adayından üzücü haber: Yürek yakan detay

’nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan hemşirelik bölümü öğrencisi (20), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Güler’in staj için görüşmeye gittiği ’nden döndüğü öğrenildi.

Genç hemşire adayından üzücü haber

Serik- karayolu üzerindeki kontrolsüz Kocayatak kavşağı yakınlarında saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, H.A. (55) yönetimindeki 50 AC 900 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi 'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Güler ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler Güler Güneş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

AİLESİNİN YANINA GİDİYORDU
Güler Güneş'in staj eğitimi için bugün Isparta'dan ilçeye geldiği ve 'ne görüşmeye gittiği belirtildi. Hastanedeki görüşmenin ardından Güler'in, minibüsle Kocayatak Mahallesi'ndeki serada ortakçı olarak çalışan ailesinin yanına gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Güler Güneş'in, minibüsten inip, yolun karşısına geçerken kazanın meydana geldiği kaydedildi.

Genç kızın cenazesi Serik Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Otomobil sürücü H.A. gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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