Korkunç kaza, saat 17.00 sıralarında Kunduzhan Mahahallesi Farabi Caddesi Oruç 5'inci Sokak üzerinde meydana geldi.

Elvan Gazel yönetimindeki 06 AU 0027 plakalı otomobil ile Hüseyin Dündür yönetimindeki 05 KE 394 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından Elvan Gazel'in otomobili yol kenarındaki seyyar satıcıların arasına daldı. Kazada, otomobilin çarptığı Ahmet Davulcu (74), Mustafa Bozok (58) ve Servet Balakcı (64) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Bozok, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüleri gözaltına alındı, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

