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  • 29.04.2019 19:23
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 19:23

'da ! Otomobil

'da kafa kafaya çarpışan otomobillerden biri ardından yol kenarındaki . da, 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Otomobil sürücüleri gözaltına alındı.

Korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

, saat 17.00 sıralarında Kunduzhan Mahahallesi Farabi Caddesi Oruç 5'inci Sokak üzerinde meydana geldi.

yönetimindeki 06 AU 0027 plakalı otomobil ile Hüseyin Dündür yönetimindeki 05 KE 394 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından Elvan Gazel'in otomobili yol kenarındaki . da, otomobilin çarptığı (74), (58) ve Servet Balakcı (64) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Bozok, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüleri gözaltına alındı, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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