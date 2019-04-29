Eleq ipucu sorusu yayınlandı. Türk Telekom'un canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "İyi haftalar eleq severler, hazırsanız bu akşamın eleq ipucu konusu tarih. Cherokee kabilesi için yazı sistemi geliştiren, bu nedenle ismi bir ağaç türüne verilen Kızılderili kimdir, biliyor musunuz?" denildi. Peki, Cherokee kabilesi için yazı sistemi geliştiren Kızılderili kimdir? İşte 29 Nisan Eleq ipucu sorusu ve cevabı...

ELEQ İPUCU SORUSU (29 NİSAN 2019)

Soru: Cherokee kabilesi için yazı sistemi geliştiren Kızılderili kimdir?

Cevap: SEQUOYAH (SEKOYA)

Sequoyah, yazı dilini Kuzey Amerika Yerlileri'ne veren adamdı. Yeni bir dünyanın ilk Kızılderili yazı dili olan yeni bir Hint alfabesini icat etti.

Savaş sona erdikten sonra Sequoyah, Cherokee dilinin uygulanmasına ilişkin düşüncelerini yoğunlaştırdı. İngilizce, İbranice ve Yunan alfabelerine dayanarak, her bir heceyi bir sembolle temsil eden uygulanabilir bir fonetik sistem geliştirdi.

Bir Chattooga mahkemesinde göründüğü ve argümanlarını bir kağıt parçasından duyduğu haberleri okuduğunda, birileri ilk olarak Cherokee dilini yazdığını bildirdi. 1821'de Cherokee'nin kabile konseyi Sequoyah'ın alfabesini devraldı ve birkaç ay içinde binlerce Cheroke bu sistemle okuma ve yazma öğrendi. Sequoyah daha sonra ilk Yeni Dünya Hint gazetesini, "Cherokee Phoenix" i kurdu. Sequoyah'ın el yazısında bir sonraki yayın bir İncil idi.