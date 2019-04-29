Hadi ipucu sorusu Hadi takipçileri tarafından merakla bekleniyordu. Hadi bu akşam 20.30'da başlayacak. Yarışmanın ipucu sorusu özetle, "Muhteşem Süleyman olarak bilinen Kanuni Sultan Süleyman kaç yıl padişahlık yaptı?" şeklinde paylaşıldı. İşte 29 Nisan Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

29 NİSAN HADİ İPUCU SORUSU

Soru: Bugünkü ipucumuz Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre görev yapan ve en çok sefere çıkan padişahı ile ilgili sevgili hadiciler. Osmanlı'nın onuncu padişahı, Batıda Muhteşem Süleyman olarak bilinen bu kişi sizce kaç yıl padişahlık yapmıştır?

Cevap: 46 YIL

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KİMDİR?

I. Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahı ve 89. İslam halifesidir. Batıda Muhteşem Süleyman, Doğuda ise adaletli yönetimine atfen Kanuni Sultan Süleyman olarak da bilinmektedir. I. Süleyman, 1520'den 1566'daki ölümüne kadar, yaklaşık 46 yıl boyunca padişahlık yapmış ve 13 kez sefere çıkmıştır.