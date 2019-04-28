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Türk dizileri Rusların Osmanlı'ya ilgisini artırdı

’nın Büyükelçisi , “Ülkemizde son derece popüler olan Türk sineması sayesinde, ’na ilgi gösteren Rusların sayısı giderek artıyor” dedi.

Osmanlı tutkusu
Türk tarihi dizileri dünyada ses getirirken, 'nın Büyükelçisi'de önemli açıklamalar yaptı. Erkhov, "Rusya için Türkiye her zaman önemli bir tatil noktası. Türkiye'yi ziyaret eden Rusların sayısı geçen yıl rekor seviyelere ulaştı. Bu, Türk turizm endüstrisi için kesinlikle önemli bir başarıdır" dedi.



Büyükelçi, Osmanlı dizileriyle ilgili de çarpıcı açıklama yaptı: Ülkemizde son derece popüler olan Türk sineması sayesinde, 'na ilgi gösteren Rusların sayısı giderek artmaktadır. Bugün az gelişmiş olabilir ancak Anadolu'daki Hristiyanlığın doğduğu ve yayıldığı bölgeleri kapsayan hac güzergahları da önerilebilir. Türkiye dizilerle başlayan bu fırsatı iyi değerlendirebilir...




Aleksey Erkhov

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