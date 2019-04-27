İstanbul Esenyurt'ta 'çatlak'tan sonra şimdi de yol çöktü





Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Caddesi'de asfalt üzerinde yaklaşık bir buçuk metrelik çöküntü oluştu.

Cadde üzerindeki çöküntüyü gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından çöküntünün bulunduğu noktada dubalar ve güvenlik şeridiyle önlem aldı.