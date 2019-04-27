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  • 28.04.2019 05:25
  • Son Güncelleme: 28.04.2019 05:25

İstanbul Esenyurt'ta 'çatlak'tan sonra şimdi de yol çöktü

İstanbul Esenyurt'ta, asfalt üzerinde çökme meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, cadde üzerinde dubalarla önlem alarak trafiği tek şeritten sağladı.



Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Caddesi'de asfalt üzerinde yaklaşık bir buçuk metrelik çöküntü oluştu.

Cadde üzerindeki çöküntüyü gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından çöküntünün bulunduğu noktada dubalar ve güvenlik şeridiyle önlem aldı.

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