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  • 27.04.2019 19:49
  • Son Güncelleme: 27.04.2019 19:49

da paylaştı, büyük tepki çekti

'nın İznik ilçesinde kürekle öldürülen ın da paylaşılması büyük tepki çekti.

Sosyal medyada paylaştı, büyük tepki çekti

Olay İznik merkezde meydana geldi. Bir şahıs, gördüğü a kürekle saldırdı. Can çekişen yılana peşpeşe kürek darbeleri inerken, bir başka kişi de cep telefonu ile bu anları kaydetti. Ş.A'nın hesabından paylaştığı görüntüler büyük tepki çekti

Bahsi geçen yılanın Hazer yılanı olduğu, halk arasında bozyörük olarak bilindiği öğrenildi. Tarım alanlarına zarar veren sürüngen ve hayvanların düşmanı olan bu türün boyu 2 metreye kadar ulaşabiliyor. Zehrinin ise zararsız olduğu iddia ediliyor.

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