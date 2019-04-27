Sosyal medyada paylaştı, büyük tepki çekti

Olay İznik merkezde meydana geldi. Bir şahıs, gördüğü yılana kürekle saldırdı. Can çekişen yılana peşpeşe kürek darbeleri inerken, bir başka kişi de cep telefonu ile bu anları kaydetti. Ş.A'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler büyük tepki çekti
Bahsi geçen yılanın Hazer yılanı olduğu, halk arasında bozyörük olarak bilindiği öğrenildi. Tarım alanlarına zarar veren sürüngen ve hayvanların düşmanı olan bu türün boyu 2 metreye kadar ulaşabiliyor. Zehrinin ise zararsız olduğu iddia ediliyor.
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