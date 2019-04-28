Kolumdan ameliyat olmak zorunda kaldım. Fakat doktor hatası nedeniyle kolumda his kaybı var. Haklarım nelerdir?
Hatalı tedaviden kaynaklanan mal praktis davaları hakkında Borçlar Kanunu'nun haksız fiile ilişkin maddeleri uygulanır. Buradan hareketle, hatalı tedavi nedeniyle hem doktordan hem de hastaneden maddi ve manevi tazminat talep etme hakkınız bulunmaktadır. Maddi tazminatın kapsamına giren talepler, hatalı tedavi nedeniyle oluşan durumun düzeltilmesi için yapılacak yeni tedavi masrafları, ömür boyu sürecek tedavi masrafları, bakıma muhtaç hale gelen hasta için ömür boyu sürecek bakım masrafı, hastanın uğradığı geçici ve sürekli işgücü kaybı nedeniyle mahrum kaldığı ve kalacağı geliridir. Yine hasta hatalı tedavi nedeniyle yaşadığı elem üzüntü acı ızdırap ve psikolojik sarsıntı için de mahkemece takdir olacak manevi tazminat alabilecektir.
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Kız arkadaşımla büyük mutlulukla nişanlandık. Nişandan sonra hiçbir sebep yokken arayıp sormamaya, telefonlarıma çıkmamaya başladı. Maalesef nişanlımın tek derdi para ve takılarmış. Nişanda kendisine pırlanta set, 5 bilezik, 7 çeyrek, 2 yarım, 1 Cumhuriyet altını takıldı. Şimdi nişanı atacağını söylüyor. Fakat altınları geri vermeyecek. Bu durumda neler yapabilirim?
Nişanlılıkta takılan altınlar, nişan evlilikle sonuçlanmışsa kadının olacaktır. Fakat Türk Medeni Kanunu'nun nişanlılığı düzenleyen maddelerinden 'Hediyelerin geri verilmesi' başlıklı 122. Maddesi "Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir" şeklindedir. Yine altınlar aynen geri verilemiyorsa yani örneğin satıldıysa bu durumda da 122/2 gereği "Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır" şeklinde bir düzenlemeyle dava açılabileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, TMK 120 gereği şartları var ise nişanlınıza karşı maddi ve manevi tazminat davası da açabilirsiniz. Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları, sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.
SİZ SORUN HUKUKÇUNUZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
Hatalı tedaviden kaynaklanan mal praktis davaları hakkında Borçlar Kanunu'nun haksız fiile ilişkin maddeleri uygulanır. Buradan hareketle, hatalı tedavi nedeniyle hem doktordan hem de hastaneden maddi ve manevi tazminat talep etme hakkınız bulunmaktadır. Maddi tazminatın kapsamına giren talepler, hatalı tedavi nedeniyle oluşan durumun düzeltilmesi için yapılacak yeni tedavi masrafları, ömür boyu sürecek tedavi masrafları, bakıma muhtaç hale gelen hasta için ömür boyu sürecek bakım masrafı, hastanın uğradığı geçici ve sürekli işgücü kaybı nedeniyle mahrum kaldığı ve kalacağı geliridir. Yine hasta hatalı tedavi nedeniyle yaşadığı elem üzüntü acı ızdırap ve psikolojik sarsıntı için de mahkemece takdir olacak manevi tazminat alabilecektir.
TAKI PAYLAŞIMINI YASA DÜZENLİYOR
Kız arkadaşımla büyük mutlulukla nişanlandık. Nişandan sonra hiçbir sebep yokken arayıp sormamaya, telefonlarıma çıkmamaya başladı. Maalesef nişanlımın tek derdi para ve takılarmış. Nişanda kendisine pırlanta set, 5 bilezik, 7 çeyrek, 2 yarım, 1 Cumhuriyet altını takıldı. Şimdi nişanı atacağını söylüyor. Fakat altınları geri vermeyecek. Bu durumda neler yapabilirim?
Nişanlılıkta takılan altınlar, nişan evlilikle sonuçlanmışsa kadının olacaktır. Fakat Türk Medeni Kanunu'nun nişanlılığı düzenleyen maddelerinden 'Hediyelerin geri verilmesi' başlıklı 122. Maddesi "Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir" şeklindedir. Yine altınlar aynen geri verilemiyorsa yani örneğin satıldıysa bu durumda da 122/2 gereği "Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır" şeklinde bir düzenlemeyle dava açılabileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, TMK 120 gereği şartları var ise nişanlınıza karşı maddi ve manevi tazminat davası da açabilirsiniz. Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları, sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.
SİZ SORUN HUKUKÇUNUZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
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