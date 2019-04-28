Sivas’a veda

Afganistan ile Türkiye arasında 2011 yılında imzalanan mutabakat gereği Afgan polis adaylarına eğitim veren Sivas Polis Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet heyecanı yaşandı. 6 aylık eğitimlerini tamamlayan 167 Afgan kadın polis, düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Mezun polisler, birbirlerine sarılarak duygu dolu anlar yaşadı. Törende bazı polisler gözyaşlarını tutamadı.
- Yaşam
- 28.04.2019
- Gazete
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