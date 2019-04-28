Canlı bilgi yarışması Hadi bu akşam 19.30'da başlayacak. Yarışmacılar şimdi merakla ipucu sorusunu bekliyor. Bugünün ipucu sorusu sosyal medya hesaplarından yayınlandı. İpucu sorusu, "Mezopotamya'da yaşayan, 1 dakikayı 60 saniyeye bölen uygarlık hangisidir?" şeklinde paylaşıldı. İşte 28 Nisan Ailece Hadi ipucu...
28 NİSAN AİLECE HADİ İPUCU
Soru: İlk çağ uygarlıklarının bilim ve teknolojiye katkıları hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz sevgili hadiciler? M.Ö. 3.-2. bin yıllarda, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan Mezopotamya adı verilen bölgede yaşayan bir medeniyeti soruyoruz sizlere. Bir yılı 4 mevsime, bir haftayı 7 güne bölen, bir saati 60 dakikaya, 1 dakikayı da 60 saniyeye bölmeyi başaran uygarlık hangisi sizce?
Cevap: BABİLLER
BABİLLER HAKKINDA
Babil, Mezopotamya'da adını aldığı Babil kenti etrafında MÖ 1894 yılında kurulmuş, Sümer ve Akad topraklarını kapsayan bir imparatorluktur. Babil'in merkezi bugünkü Irak'ın El Hilla kasabası üzerinde yer almaktadır. Kuzey Babil Devleti ise, Şırnak ilinin İdil ilçesi güneyinde Babil köyünde kurulmuştur.
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