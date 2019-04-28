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  • 28.04.2019 18:07
  • Son Güncelleme: 28.04.2019 18:17

28 Nisan Ailece : Mezopotamya'da yaşayan, hangisidir?

Hadi Ailece bu akşam saat 19.30'da başlayacak. Hadi'den yapılan açıklamada ipucu sorusu özetle, "Mezopotamya'da yaşayan, hangisidir?" şeklinde paylaşıldı. İşte 28 Nisan Ailece ...

Hadi ipucu sorusu yayınlandı

Canlı bilgi yarışması Hadi bu akşam 19.30'da başlayacak. Yarışmacılar şimdi merakla ipucu sorusunu bekliyor. Bugünün ipucu sorusu sosyal medya hesaplarından yayınlandı. İpucu sorusu, "Mezopotamya'da yaşayan, hangisidir?" şeklinde paylaşıldı. İşte 28 Nisan Ailece ...

28 NİSAN AİLECE HADİ İPUCU

Soru: İlk çağ uygarlıklarının bilim ve teknolojiye katkıları hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz sevgili hadiciler? M.Ö. 3.-2. bin yıllarda, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan Mezopotamya adı verilen bölgede yaşayan bir medeniyeti soruyoruz sizlere. Bir yılı 4 mevsime, bir haftayı 7 güne bölen, bir saati 60 dakikaya, 1 dakikayı da 60 saniyeye bölmeyi başaran uygarlık hangisi sizce?

Cevap: BABİLLER

BABİLLER HAKKINDA

Babil, Mezopotamya'da adını aldığı Babil kenti etrafında MÖ 1894 yılında kurulmuş, Sümer ve Akad topraklarını kapsayan bir imparatorluktur. Babil'in merkezi bugünkü Irak'ın El Hilla kasabası üzerinde yer almaktadır. Kuzey Babil Devleti ise, Şırnak ilinin İdil ilçesi güneyinde Babil köyünde kurulmuştur.

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