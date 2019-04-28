Trabzon'da duvar ustası Yahya Günlü (50), evinin yakınında bulduğu 2 aylık boz ayı yavrusunu sahiplendi. 'Yogi' adını verdiği hayvanı biberonla besleyen Günlü, "Yogi günde 1,5 litre süt içiyor. Karnı doyduktan sonra benimle oynuyor. Ben TV seyrederken ayaklarımla, terliklerimle uğraşıyor. Bildiğiniz çocuk. Bir tek eksiğimiz, konuşamıyoruz. Ondan ayrılırsam çok üzülürüm" diye konuştu.
- Yaşam
- 28.04.2019
- Gazete
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