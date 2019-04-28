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Ayı Yogi!
Trabzon'da duvar ustası Yahya Günlü (50), evinin yakınında bulduğu 2 aylık boz yavrusunu sahiplendi. 'Yogi' adını verdiği hayvanı biberonla besleyen Günlü, " günde 1,5 litre süt içiyor. Karnı doyduktan sonra benimle oynuyor. Ben TV seyrederken ayaklarımla, terliklerimle uğraşıyor. Bildiğiniz çocuk. Bir tek eksiğimiz, konuşamıyoruz. Ondan ayrılırsam çok üzülürüm" diye konuştu.

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