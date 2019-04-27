Yer Erzurum! Taksideki rezalet görüntüler ortaya çıktı! Erzurum'da, 7 yıl önce dedikodu yaptığı iddiasıyla taksiye bindirdikleri G.D. adlı genç kızı tekme ve sopalarla döven üniversiteli 4 kız öğrenci ile taksi şoförüne 3'er yıl 4'er ay, azmettirici Murat Ç.'ye 10 ay hapis cezaları verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yokluğunda karar verilemeyeceği gerekçesiyle mahkemeye geri gönderildi. Yargıtay, yargılamayı yapan mahkemeden gerekçeli kararın bakanlığa tebliğ edilmesini istedi. Mahkeme de gerekçeli kararı bakanlığa yolladı.

Olay, 21 Nisan 2012 günü Erzurum'un Palandöken İlçesinde meydana geldi. O dönem Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde okuyan Sevda Z. ve Lütfiye Z., Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okuyan Fatoş Seçil Ş. ile Turizm ve Meslek Yüksekokulu'nda okuyan Begüm Ö., dedikodu yapmakla suçladıkları Kazım Karabekir Fakültesi Sınıf Öğretmenliği öğrencisi olan G.D.'yi, eşya verme bahanesiyle çağırıp, zorla taksiye bindirdi. HABERİN DEVAMI

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