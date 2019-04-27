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  • 27.04.2019 18:25
  • Son Güncelleme: 27.04.2019 18:30

'da ilginç olay: Bu kez de kendini a ısırttı

'da birçok kez borç verdiği arkadaşından alacaklarını tahsil edemediği için ilginç eylemlere imza atan zeytinyağı satıcısı , bu kez de kendisini bir a ısırtıp, baygınlık geçirdi.

Adana'da ilginç olay: Bu kez de kendini yılana ısırttı
Seyhan ilçesindeki Merkez Otogarı'nda çevredekilerin meraklı bakışları arasında eline aldığı uzun bir la şov yapmaya başlayan parmağını yılana ısırttı. Çevredekilerin cep telefonlarıyla görüntülediği Aslan, yılana "Oğlum bırak, benden ne istiyorsun" diye bağırmaya başladı. Bir süre sonra baygınlık geçirip yere düşen Aslan için ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Daha önce de kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişiyi protoste etmek için kamyonetinin üzerine çıkarak sattığı ürünleri etrafa saçan Osman Aslan, kış aylarında ise tenekeden yapılma küçük odun sobasını sırtına bağlayıp otogarda tur atmıştı.

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