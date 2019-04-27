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  • 27.04.2019 17:21
  • Son Güncelleme: 27.04.2019 17:45

Son dakika! Sultangazi'de evlendirme dairesinin önünde

Sultangazi'de evlendirme dairesinin önünde iki grup arasında çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yaralıların olduğu öğrenildi.

Sultangazi Evlendirme Dairesi önünde iki grup arasında çıktı. Edinilen bilgiye göre 2 kişi silahla yaralandı. Yaralananlar hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ateş açan şüpheliyi yakalarken, silaha el koydu. Polis evlendirme dairesi önünde güvenlik önlemi aldı.

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